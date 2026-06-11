Polonia detiene a 1.952 delincuentes en una redada con más de 25.000 agentes

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Cracovia (Polonia), 11 jun (EFE).- Las autoridades polacas informaron este jueves de la detención de 1.952 personas buscadas por la justicia, de las cuales 169 eran extranjeras, en una operación policial en la que participaron más de 25.000 efectivos de la Policía y de la Guardia Fronteriza.

El operativo se llevó a cabo los días 8 y 9 de junio y en él participaron concretamente 24.503 agentes de policía y unos 650 efectivos de la Guardia Fronteriza, según detalló el ministro polaco de Interior, Marcin Kierwinski, a través de la red social X.

La mayoría de los arrestados estaban implicados en delitos graves como violación, narcotráfico y participación en grupos criminales organizados, explicaron el Ministerio del Interior y la Jefatura de la Policía Nacional explicaron en un comunicado.

Uno de los objetivos de la operación, que estuvo precedida por un operativo similar en marzo que se saldó con 1.944 detenciones, fue comprobar si miles de ciudadanos extranjeros se encontraban en el país legalmente.

Se realizaron unos 1.200 controles de este tipo que se saldaron con 140 detenciones y la activación de los trámites de deportación para 90 de ellos, orden que se ejecutará antes de 48 horas.

Las autoridades destacaron que 15 de los expulsados representaban una amenaza a la seguridad nacional.

Entre las redadas contra la migración irregular destaca el caso de una operación llevada a cabo en el distrito de Myślenice, cerca de Cracovia (sur), donde la Guardia Fronteriza inspeccionó una empresa de producción de alimentos y detuvo a diez ciudadanos de Colombia y a tres de Paraguay que trabajaban allí de forma irregular.

La mayoría de los extranjeros detenidos, 117, eran ucranianos que, en muchos casos, trataban de eludir el reclutamiento obligatorio en su país mientras continúa la guerra con Rusia.

Además, gracias a estas operaciones se detuvo a cuatro individuos buscados por Interpol con notificaciones rojas y órdenes de arresto europeas.

Entre los arrestos más significativos figuran el de un ciudadano polaco reclamado por Francia por el contrabando de 133 kilogramos de marihuana y un ucraniano buscado por las autoridades alemanas por liderar una red de tráfico de personas hacia la Unión Europea.

Otros dos de los detenidos están implicados en una operación que dio lugar a la incautación de un alijo de más de una tonelada de heroína que tuvo lugar recientemente el en el puerto de Gdynia, en el norte de Polonia. EFE

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