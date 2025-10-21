Polonia detiene a ocho personas sospechosas de preparar sabotajes para Rusia

2 minutos

Cracovia (Polonia), 21 oct (EFE).- La Agencia de Seguridad Interna (ABW) de Polonia informó este martes de la detención de ocho personas sospechosas de preparar actos de terrorismo y sabotaje de manera inminente en territorio polaco y contra Ucrania desde Polonia, mientras llegan ya a 55 los detenidos en los últimos meses.

«La ABW, en cooperación con otros servicios, detuvo en los últimos días a ocho personas en diferentes partes del país, sospechosas de preparar actos de sabotaje. El caso está en desarrollo. Continúan las acciones operativas», confirmó el primer ministro polaco, Donald Tusk, las detenciones mediante un mensaje en la plataforma X.

Tomasz Siemoniak, coordinador de los servicios especiales, complementó la información en una rueda de prensa este martes en Varsovia al explicar que los sospechosos estaban llevando a cabo «el reconocimiento de objetos militares y puntos de infraestructura crítica», y que estaban haciéndose con «los medios para llevar a cabo actos de sabotaje y la realización de ataques terroristas».

Por su parte, Jacek Dobrzyński, portavoz de los servicios de inteligencia, confirmó que en los últimos meses los funcionarios de la ABW han detenido a un total de 55 personas que «trabajaban por encargo de la inteligencia rusa y actuaban en perjuicio de Polonia».

La Fiscalía Nacional polaca informó, también este martes, de que ha abierto una investigación contra la Federación Rusa y sus acciones «dirigidas contra Polonia y los estados aliados de la Unión Europea, con el objetivo de intimidar a la población y desestabilizar a los Estados de la Unión Europea que apoyan a Ucrania».

Esta investigación, encomendada a la ABW, intentará esclarecer un supuesto plan de sabotaje que implicaba el envío a Ucrania de paquetes con materiales explosivos e incendiarios que debían explotar durante el transporte o en su destino.

En el marco de esa investigación, la ABW detuvo este martes al ciudadano ucraniano Danylo H., al tiempo que se informó de la detención de otros dos ciudadanos ucranianos en Rumanía que supuestamente cooperaban con su compatriota, según la agencia PAP.

La Fiscalía Nacional polaca precisó que los paquetes con explosivos fueron interceptados por los servicios rumanos antes de que explotaran.

Danylo H. ha sido acusado de participación en actividades de inteligencia extranjera y de preparar actos de sabotaje de carácter terrorista, lo que le puede acarrear hasta ocho años de cárcel. EFE

