Polonia detiene a supuesto espía bielorruso y expulsará de Varsovia a un diplomático

2 minutos

Cracovia (Polonia), 9 sep (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció este martes la detención de «un agente bielorruso» y la expulsión de un miembro de la misión diplomática de Bielorrusia en Varsovia por «apoyar las acciones agresivas de los servicios de Minsk contra el estado polaco».

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Tusk confirmó que la detención se produjo el lunes, un arresto que estuvo a cargo de la Agencia de Seguridad Interna.

«La detención es resultado de la cooperación con servicios de inteligencia de países como Rumanía y la República Checa», escribió el jefe del Gobierno polaco.

Este anuncio coincide con la decisión tomada este martes por el Ejecutivo polaco de cerrar completamente su frontera con Bielorrusia, incluyendo los pasos ferroviarios, a partir de la noche del jueves al viernes.

La medida se toma debido a las próximas maniobras militares «Zapad», parte de las cuales se realizarán en territorio bielorruso, muy cerca de la frontera polaca, y en las que participarán decenas de miles de soldados.

Al anunciar esta medida, Tusk señaló este martes que los ejercicios Zapad «simulan acciones que incluyen la conquista del pasillo de Suwalki», una franja de tierra que une a los países bálticos con Polonia, y que tienen un «carácter agresivo».

Actualmente, hay cinco pasos fronterizos abiertos entre Polonia y Bielorrusia: tres ferroviarios y dos de carretera.

No obstante, la mayoría de los pasos de carretera en la región de Podlaskie permanecen cerrados desde 2021 debido a la crisis migratoria y la guerra híbrida y en ningún caso se permite el paso de transportes pesados por carretera.

Las relaciones entre Varsovia y Minsk atraviesan un momento delicado, después de que en los últimos días se produjese la detención de un cura polaco en Bielorrusia y se hallasen al menos dos drones caídos en territorio polaco que procedían del país del presidente Alexandr Lukashenko.

Las autoridades polacas informaron recientemente de que ha habido ya 44 arrestos en total por espionaje o sabotaje a favor de Rusia o Bielorrusia desde el inicio de la guerra de Ucrania. EFE

