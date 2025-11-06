Polonia entrenará a 500.000 voluntarios para reforzar su defensa ante conflictos regionales

afp_tickers

2 minutos

El ministro de Defensa de Polonia anunció el jueves que el país, vecino tanto de Ucrania como de Rusia, planea entrenar militarmente a unos 500.000 voluntarios hasta finales del próximo año con el fin de mejorar su capacidad defensiva.

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, este miembro de la OTAN y de la Unión Europea ha redoblado esfuerzos en materia de defensa, con el fin de disuadir una eventual agresión enemiga.

El nuevo programa de entrenamiento «Siempre preparados» está dirigido a «todos los ciudadanos polacos que deseen beneficiarse de él», dijo en una conferencia de prensa el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Incluirá sesiones individuales y grupales «destinadas a los jóvenes, incluso a los que cursan la primaria o la secundaria, así como a los trabajadores y empresarios, incluidas las personas mayores», añadió.

El gobierno polaco tiene como objetivo formar a 100.000 personas antes de que termine este año y a «aproximadamente 400.000» al cierre de 2026, según el viceministro de Defensa, Cezary Tomczyk.

Los interesados podrán inscribirse a través de una aplicación móvil oficial muy utilizada en Polonia.

Kosiniak-Kamysz resaltó que el objetivo del programa es preparar al país y a sus ciudadanos en caso de una mayor escalada.

«El pueblo de Ucrania fue tomado por sorpresa. (…) En el momento en que estalló la guerra, carecían de estas habilidades de respuesta a las crisis. Nosotros debemos estar preparados para cualquier escenario», afirmó el ministro.

El titular de Defensa destacó que el próximo año el presupuesto de defensa de Polonia alcanzará una cifra récord del 4,8% de su PIB.

bo/arm/jvb