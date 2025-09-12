The Swiss voice in the world since 1935

Polonia envía a ministro de Exteriores para primera sesión de emergencia que pide en ONU

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Naciones Unidas, 12 sep (EFE).- Polonia envió hoy al ministro de Exteriores, Martin Bosacki, para la primera sesión de emergencia que el país ha pedido nunca en el Consejo de Seguridad de la ONU, para tratar en este caso la violación de su espacio aéreo por parte de drones rusos en la noche del martes.

Poco antes de comenzar la sesión, Bosacki leyó una carta -respaldada por 46 países, entre ellos todos los de la UE y también Estados Unidos- en la que recordó que ese ataque representó la primera vez desde el inicio de la guerra de Ucrania en que se viola la integridad territorial de Polonia y, al mismo tiempo, de la OTAN y del espacio europeo, y ello «con un volumen masivo y sin precedentes».

Para el ministro, esta sesión supone así un recurso a la «diplomacia preventiva» para evitar que una escalada en el conflicto «ponga a la región entera (del este de Europa) más cerca del conflicto que en ningún momento en los últimos años».

Bosacki cifró en 19 los drones rusos detectados y derribados en su espacio aéreo, unos drones que «supusieron una amenaza real para la población civil, la infraestructura y la seguridad aérea». EFE

fjo/nqs/amg

(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR