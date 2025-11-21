Polonia golea al anfitrión Filipinas (0-6) e iguala en el liderato del grupo con Argentina

1 minuto

Redacción deportes, 20 nov (EFE).- Polonia ganó con contundencia a Filipinas en el último partido de la primera jornada del Mundial de fútbol sala por el tanteo de 0-6 (0-2 al descanso) en un partido que se resolvió en una pletórico segundo periodo del combinado europeo en el PhilSports Arena de Manila.

De esta forma, Polonia iguala en el liderato del grupo A con Argentina, que goleó a Marruecos por el mismo resultado, y ambas confirman que son las dos favoritas para acceder a cuartos de final.

Julia Basta, una de las estrellas del equipo que dirige Wojciech Weiss, adelantó a su equipo con un gol a los 6 minutos, pero es que en la recta final del primer periodo Natalia Matuszewska hizo el 0-2 en el minuto 18.

Polonia puso la directa en el segundo periodo y en apenas tres minutos, entre el 22 y el 25, resolvió en su debut con tres tantos, anotados por Julia Szostak, otra vez Julia Basta y Lanie Ortillo, en propia meta.

Filipinas, entrenado por el español Rafael Merino, buscó el gol del honor para darle a una alegría a sus aficionados, pero lo que vino fue el 0-6 de las polacas, anotado por Klaudia Dymińska en el minuto 29.

Las polacas se relajaron y pensaron en la recta final en el encuentro del lunes 24 contra Argentina (11:00 horas CET, -1 GMT) en el que estará en juego el liderato en solitario del grupo A, mientras que Marruecos y Filipinas (13:30 horas CET, -1 GMT) buscarán inaugurare el casillero de puntos. EFE

