Polonia inicia evacuación de polacos en golfo Pérsico con vuelos desde Omán

Cracovia (Polonia), 4 mar (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, confirmó este miércoles el envío de un avión a Omán, como parte de un operativo de evacuación para sus ciudadanos varados en la región del golfo Pérsico, con prioridad para quienes requieren asistencia médica.

Tras una reunión en Varsovia del equipo de coordinación para Oriente Medio, Tusk informó que un avión con «prioridad médica» aterrizará en Omán en las próximas horas y subrayó que, aunque el objetivo principal es trasladar a personas con problemas de salud, se evacuará «a cualquier otro ciudadano si quedan asientos disponibles».

Tusk hizo un llamamiento a la calma y pidió «a quienes se encuentran en lugares seguros, como hoteles en Dubái, que permanezcan allí hasta recibir instrucciones precisas de evacuación».

Por su parte, el ministro de Exteriores, Radosław Sikorski, detalló que la mayor concentración de polacos en la región se encuentra actualmente en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Sikorski reveló que se ha identificado a 57 personas para el traslado prioritario desde Omán.

Asimismo, informó de que las aerolíneas emiratíes planean realizar unos cien vuelos en los próximos días y que el Gobierno polaco efectúa gestiones para que la mayor proporción posible de estos pueda ser trasladada a Varsovia.

El operativo polaco incluye otras rutas, ya que el ministro de Infraestructura, Dariusz Klimczak, anunció hoy que un avión de pasajeros de la aerolínea nacional de Polonia, LOT, volará este jueves a Sri Lanka y las Maldivas para recoger a turistas polacos.

Además, las autoridades polacas aseguraron que continúa la evacuación terrestre desde Israel y Jordania hacia Egipto, mientras que más de 400 soldados polacos presentes en la región permanecen en alerta máxima para prestar apoyo logístico. EFE

