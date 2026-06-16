Polonia inicia por su cuenta trámites para establecer base militar permanente de EE. UU.

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Cracovia (Polonia), 16 jun (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció este martes que su gobierno ha iniciado formalmente los trámites legales y logísticos para establecer una base militar permanente de EE. UU. en territorio de Polonia pues, según dijo, no se puede contar con que se cumpla el compromiso de Washington de desplegar 5.000 soldados adicionales.

En declaraciones previas a un Consejo de ministros en Varsovia, Tusk explicó que esta iniciativa «busca crear el marco financiero y de infraestructura necesario» para recibir a un mayor contingente de tropas estadounidenses, que se asienten de forma permanente en Polonia.

Tras destacar que «se trata, contrariamente a lo que pueda parecer, de un proyecto muy serio», el mandatario polaco explicó: «Si de verdad queremos contar con una base permanente, debemos empezar a prepararnos ya para ello».

En su opinión, no se puede esperar a que se cumpla el compromiso de EE. UU. de incremento de las tropas por lo que «la mejor garantía -subrayó- es el establecimiento de una base permanente».

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el pasado 22 de mayo que desplegaría 5.000 tropas en territorio polaco «en honor» de la amistad que le une a su homólogo polaco, Karol Nawrocki.

El 3 de junio, el ministro polaco de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, envió una propuesta al secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, para el establecimiento de una base permanente y aseguró que su país estaba dispuesto a ofrecer condiciones «altamente atractivas» para asegurar la permanencia y el aumento del número de las tropas estadounidenses, incluido un «compromiso financiero».

Actualmente, hay unos 10.000 soldados estadounidenses en Polonia, la mayoría de forma rotatoria, y el Gobierno polaco contribuye a mantener ese contingente con unos 140 millones de euros anuales.

Tras la cancelación de un despliegue de 4.000 efectivos el pasado 13 de mayo, Trump anunció una semana después el envío de 5.000 militares adicionales. EFE

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