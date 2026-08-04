Polonia intercepta un nuevo avión de reconocimiento ruso sobre el mar Báltico

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Cracovia (Polonia), 4 ago (EFE).- Dos cazas polacos interceptaron un avión de reconocimiento ruso Il-20M que volaba sobre el mar Báltico, en lo que representa el tercer incidente de este tipo en cinco días, informó este martes el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz.

En un mensaje publicado en la plataforma X, el ministro escribió que «hoy por la mañana, (hubo) otra interceptación de un avión de reconocimiento ruso Il-20M» y añadió que «esta vez, dos de nuestros aviones interceptaron el avión de reconocimiento de la Federación Rusa a 56 kilómetros al noroeste de Koszalin (norte)».

Según Kosiniak-Kamysz, «Rusia, una vez más, lleva a cabo acciones de carácter provocador cerca de las fronteras de los países de la OTAN, poniendo a prueba la vigilancia y la preparación de los sistemas de defensa de la Alianza».

Por su parte, el portavoz del ministerio de Defensa, Janusz Sejmej, declaró a la agencia Pap que el avión ruso no violó el espacio aéreo polaco, pero «estos procedimientos son habituales ante la imposibilidad de comunicarse con aeronaves no identificadas cerca de sus fronteras», ya que el Il-20M no tenía conectado el transpondedor.

Este incidente se suma a una serie de encuentros similares en la región, pues ayer mismo, otro Il-20, una aeronave especializada en vigilancia y guerra electrónica, fue interceptado a 60 kilómetros de Łeba (norte), y el viernes anterior se registró un suceso similar en la costa báltica polaca.

A mediados de julio, la actividad fue intensa en esa región, con sendos incidentes registrados en Ustka y Jastrzębia Góra, donde además de aviones de reconocimiento se detectaron cazas rusos Su-30 procedentes de la base de Kaliningrado.

En total, desde el 23 de abril, las Fuerzas Aéreas polacas han intervenido en cinco ocasiones para escoltar aeronaves militares rusas que volaban en las inmediaciones de su espacio aéreo.

La semana pasada impactó, a unos 60 kilómetros de Lublin (este de Polonia), un misil balístico de procedencia rusa, lo que fue calificado por el primer ministro Donald Tusk de «incidente grave» y motivó la entrega de una carta de protesta al embajador de la Federación Rusa en Polonia. EFE

mag/cph/fpa