Polonia introduce restricciones parciales al tráfico aéreo por globos de «guerra híbrida»

2 minutos

Cracovia (Polonia), 29 ene (EFE) – El Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia (DORSZ) informó este jueves de la incursión de «objetos voladores procedentes de Bielorrusia» en el espacio aéreo polaco que podrían ser globos atribuidos a «tácticas de guerra híbrida», por lo que introdujo restricciones en el transporte por aire.

Según el comunicado castrense, durante la noche del miércoles a este jueves los radares militares de Podlaquia (este) detectaron y rastrearon varios objetos que, por su velocidad y dimensiones, podrían ser globos lanzados desde Bielorrusia y arrastrados por el viento, un incidente que el DORSZ describió como «parte de las tácticas de guerra híbrida coordinadas desde el flanco oriental».

A pesar de que, según las autoridades polacas, «no hay un peligro inmediato para la seguridad del espacio aéreo», se ha limitado la circulación de aeronaves civiles en el este del país y el Comando Operativo aseguró que «la situación se monitorea constantemente y todos nuestros dispositivos permanecen en alerta».

El pasado 22 de enero, Varsovia citó a consultas al ministerio de Exteriores al encargado de negocios bielorruso tras la detección de «oleadas masivas» de globos cargados con cigarrillos de contrabando que entraron en Polonia desde Bielorrusia.

Aunque Minsk niega su implicación en ese tipo de incidentes, el Gobierno polaco ha rechazado las explicaciones de las autoridades bielorrusas, que dicen desconocer estas operaciones.

Varsovia advirtió de que tales «provocaciones disfrazadas de actividad criminal» tendrán «consecuencias políticas».

Las autoridades polacas aseguran que los contrabandistas de tabaco bielorrusos han comenzado a usar globos meteorológicos para eludir las rutas terrestres, cuya vigilancia es más estrecha desde que ocurrió la crisis migratoria de 2021 en la zona fronteriza.

Solo durante el año 2025, se registraron aproximadamente 120 incidentes de este tipo, con mercancía confiscada por valor de casi un millón de euros.

Sin embargo, Varsovia ha acusado a Minsk no sólo de permitir este tipo de acciones, sino también de aprovechar la situación para crear una «sensación de inseguridad y amenaza» que obligue a destinar más recursos y efectivos a la vigilancia aérea de la frontera. EFE

