Polonia invocará artículo 4 de la OTAN tras violación de su espacio aéreo
Cracovia, 10 sep (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk anunció, tras la violación del espacio aéreo por parte de drones rusos, que invocará el artículo 4 del Tratado de la OTAN que contempla que los aliados “se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada”. EFE
