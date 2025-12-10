Polonia negocia transferir varios cazas Mig-29 a Ucrania a cambio de tecnología y drones

Cracovia (Polonia), 10 dic (EFE) – El viceministro polaco de Defensa, Cezary Tomczyk, confirmó este miércoles que Polonia negocia la transferencia de aviones de combate MiG-29 a Ucrania a cambio de «tecnologías cruciales, como los sistemas de drones, de reconocimiento y tecnología antidrones».

En una rueda de prensa en Lublin (este), el viceministro enfatizó que «si bien es necesario ayudar a nuestros aliados de Ucrania, el proceso debe realizarse de manera inteligente para que el ejército polaco también se beneficie».

Y se mostró optimista sobre la posibilidad de cerrar muy pronto el acuerdo, gracias a la «buena voluntad» mostrada por Kiev.

Las declaraciones de Tomczyk se producen después de que el Estado Mayor del Ejército Polaco informara el martes, a través de la plataforma X, que las conversaciones con la parte ucraniana sobre la transferencia de los MiG-29 están en curso.

El Estado Mayor explicó que la entrega está relacionada con el hecho de que «los aviones están alcanzando su vida útil operativa prevista» y con la falta de perspectivas para su modernización futura en las Fuerzas Armadas polacas.

Las funciones que dejarán vacantes los MiG-29 serán asumidas por los aviones F-16 y FA-50, más modernos y capaces, según el Estado Mayor polaco.

Simultáneamente, y en relación con la posible transferencia, se están llevando a cabo conversaciones para que Ucrania facilite a Polonia tecnologías selectas de drones y misiles.

El objetivo de este intercambio no es solo una «compensación por el equipo,» sino fundamentalmente «adquirir y desarrollar conjuntamente nuevas competencias de defensa e industriales», añadió el mensaje del Estado Mayor.

Tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Ucrania ya recibió 14 aviones de este tipo de Polonia y otros 13 de Eslovaquia.

El MiG-29, desarrollado por la Unión Soviética en la década de 1970 y puesto en servicio en 1983, es utilizado por las fuerzas aéreas ucranianas para patrullar el espacio aéreo, interceptar misiles de crucero y drones y atacar objetivos terrestres con bombas guiadas. EFE

