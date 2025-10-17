The Swiss voice in the world since 1935

Polonia no extraditará a Alemania al ucraniano acusado del sabotaje a Nord Stream

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Cracovia (Polonia), 17 oct (EFE) – Un tribunal de Varsovia denegó este viernes la extradición a Alemania de Volodímir Z., un ciudadano ucraniano sospechoso de participar en el sabotaje de los gasoductos Nord Stream en 2022, y que es reclamado por la Justicia germana.

La noticia llega un día después de que el Tribunal Supremo de Italia frenase la extradición por las autoridades de ese país de otro ucraniano detenido en agosto como parte de la misma investigación sobre el sabotaje de Nord Stream, dirigida por la Fiscalía General del Estado de Alemania. EFE

mag-cph/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR