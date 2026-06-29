Polonia pide a Alemania 2.333 euros al año por cada víctima de la ocupación, según medio

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Berlín, 29 jun (EFE).- Polonia lleva años reclamando una reparación por los crímenes cometidos durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial y ahora Varsovia ha presentado una propuesta concreta que consistiría en el pago por parte de Berlín de 2.333 euros al año por superviviente, según el medio Süddeutsche Zeitung (SZ).

Según este diario, que cita al Instituto de la Memoria Nacional de Varsovia, 5.845.109 polacos fueron asesinados, encarcelados o deportados para realizar trabajos forzados durante la ocupación alemana entre 1939 y 1945.

En diciembre pasado el primer ministro polaco, el liberal Donald Tusk, apremió al canciller alemán, Friedrich Merz, a llegar pronto a una decisión sobre la «ayuda humanitaria» a las víctimas, porque la elevada edad de los supervivientes no admite demoras.

«Cuando hablé con el anterior canciller, Olaf Scholz, hace dos años, se trataba de 60.000 personas. Ahora quedan 50.000. Tenéis que daros prisa», dijo Tusk en una rueda de prensa en Berlín.

En 2024 Scholz declaró en Varsovia en las primeras consultas de los dos gobiernos desde 2018 que Alemania se esforzaría por adoptar medidas de apoyo para las víctimas aún vivas de la agresión y la ocupación alemanas entre 1939 y 1945, pero no puso cifras, al menos no públicamente, a este «gesto humanitario», que el portal Onet cifró, sin embargo, en unos 200 millones de euros.

Un informe estatal polaco que data de cuando gobernaba el partido nacionalista y conservador Ley y Justicia (PiS) calculó el valor de la compensación económica que Alemania debería abonar en entre 1,3 y 1,5 billones de euros.

Berlín rechaza esta demanda porque el Gobierno comunista de Polonia renunció, supuestamente bajo presión de la Unión Soviética, a indemnizaciones en 1953 y considera que el asunto quedó legalmente cerrado con la firma de un tratado de 1990, mientras que Varsovia alega que la declaración de entonces no era legalmente vinculante.

Para Tusk, la diferencia entre lo que puede suponer para Alemania un «gesto humanitario» en términos económicos y lo que pide el informe del Estado, encabezado actualmente por otro conservador y nacionalista, Karol Nawrocki, que pide en cada ocasión reparaciones a Berlín, es un «gran problema» y por eso rechazó en 2024 la oferta de Scholz por insuficiente, indica SZ.

De acuerdo con este medio, la parte polaca ha presentado recientemente al Gobierno alemán un plan muy concreto para llevar a cabo ese gesto, que consistiría en que cada víctima polaca del nazismo aún con vida recibiera anualmente 10.000 zlotys (unos 2.333 euros) a través de la Fundación Germano-Polaca para la Reconciliación.

Dentro del Ejecutivo de coalición de Merz la propuesta se debate entre varios ministerios, pero sin avances aparentes.

Según SZ, se mencionan objeciones jurídicas, temores a que surjan reclamaciones similares de otros países y la difícil situación presupuestaria. EFE

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