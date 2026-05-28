Polonia pide proteger a empresas más pequeñas en una supervisión europea más centralizada

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Berlín, 28 may (EFE).- El ministro polaco de Finanzas, Andrzej Domański, destacó este jueves la importancia de unos mercados de capitales europeos fuertes para retener a las empresas comunitarias en las plazas financieras europeas, pero abogó por que en una supervisión financiera más centralizada en la Unión Europea (UE) no se deje de proteger a actores locales más pequeños.

«Todos sabemos que necesitamos mercados de capitales europeos fuertes. Sabemos que es realmente una pena que tantas empresas europeas decidan cotizar en Nueva York en lugar de Fráncfort, París o incluso otros mercados europeos», dijo antes de reunirse con sus homólogos de Alemania, España, Países Bajos, Francia e Italia para tratar de avanzar en la unión de mercados de capitales.

«Estamos aquí para debatir algunos de los desafíos que enfrentamos y, por supuesto, también las soluciones», recalcó.

La iniciativa de la unión de mercados de capitales fue presentada en 2015 en Bruselas con el objetivo de profundizar e integrar los mercados financieros, pero la misma lleva estancada una década por las diferencias entre los países, incluida Alemania, que impulsa ahora en el formato E6 un posible consenso entre las seis grandes economías europeas sobre este importante elemento para la competitividad comunitaria.

Una de los elementos de la unión de los mercados de capitales es dar más competencias a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) para una supervisión más centralizada, propuesta que la Comisión Europea (CE) presentó en diciembre pasado.

Aboga por dejar en manos de la ESMA la vigilancia de ciertas grandes entidades.

Domański apoyó que la agencia tenga competencias adicionales, pero advirtió de que éstas deben aplicarse especialmente a las empresas más grandes, las compañías transnacionales, y «proteger» en paralelo las competencias de la supervisión nacional.

Explicó que eso es importante para un país como Polonia, donde la economía está acelerándose, pero sus empresas «siguen siendo relativamente pequeñas».

«Y si queremos que coticen en la Bolsa de Varsovia, también necesitamos proteger los intereses de los emisores locales, los corredores locales y los mercados bursátiles locales», indicó.

El ministro polaco de Finanzas señaló que él y sus homólogos del E6 abordarán este tema durante la reunión de este jueves, incluida la cuestión de si es inevitable establecer un periodo de transición para que la ESMA asuma las competencias adicionales.

Acerca de la competitividad, Domański señaló que para Polonia «está claro que, al mismo tiempo que buscamos soluciones para la preferencia europea, debemos evitar algunas trampas que podrían crear una Europa de doble velocidad».

Pidió por ejemplo ser «realmente cautelosos» a la hora de debatir algunas iniciativas relacionadas con la intensidad de carbono. EFE

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