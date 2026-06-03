Polonia pide una base militar permanente a EE.UU. a cambio de un «compromiso financiero»

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Cracovia (Polonia), 3 jun (EFE).- El ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, anunció este miércoles que ha presentado una propuesta oficial al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, para establecer una «nueva base militar estadounidense permanente» en territorio polaco a cambio de un «compromiso financiero» de Varsovia.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el responsable de Defensa polaco escribió que «el compromiso de Estados Unidos (EE.UU.) con la seguridad de Polonia no disminuye; al contrario, podría incluso aumentar», en una alusión a la solicitud de una nueva base militar estadounidense en el país del este europeo.

Posteriormente, durante una rueda de prensa en Varsovia, Kosiniak-Kamysz detalló que el Pentágono acogió bien la propuesta polaca.

«Incluso pidieron más detalles», pero la parte estadounidense también espera un «compromiso financiero», extremo que el Gobierno polaco está valorando, según el titular de Defensa de Polonia.

El ministro vinculó esta reacción favorable a las conversaciones previas que él mismo y otros miembros del Gobierno mantuvieron en Washington con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, así como a «las buenas relaciones entre el presidente (polaco) Karol Nawrocki y el presidente estadounidense Donald Trump».

Hegseth, advirtió recientemente en Singapur que «la era en la que EE.UU. subvencionaba la defensa de las naciones ricas ha terminado», e insistió en que Washington necesita «socios, no protectorados», y en concreto criticó a Europa por no aportar suficiente «capacidad de combate».

La propuesta polaca se produce tras la reciente polémica sobre el despliegue de tropas de EE.UU. en su territorio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en mayo el despliegue de 5.000 soldados de su país adicionales en Polonia, una decisión que justificó por su estrecha relación con Nawrocki.

Actualmente, Polonia alberga a unos 10.000 militares estadounidenses, aunque la gran mayoría opera de forma rotatoria.

El contingente incluye el Cuartel General Avanzado del V Cuerpo del Ejército en Poznań (centro) y dos brigadas blindadas en las bases de Żagań y Bolesławiec.

Entre los medios militares de EE.UU. en Polonia destaca también la instalación estratégica permanente Aegis Ashore en Redzikowo, un sistema de defensa antimisiles operado por 300 efectivos de la Armada estadounidense. EFE

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