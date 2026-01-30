Polonia protegerá su espacio aéreo con escudo antidrones más avanzado de Europa, dice Tusk

Cracovia (Polonia), 30 ene (EFE) – El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, firmó este viernes un acuerdo con varias empresas para la creación del sistema San, un escudo antidrones que, aseguró el líder polaco, «será único en el continente» y convertirá la frontera oriental en «la mejor protegida de Europa».

En una acto celebrado este viernes en la fábrica de PIT-Radwar en Kobyłka, cerca de Varsovia, Tusk describió el programa como un «momento histórico» y un hito para la defensa de la OTAN.

«Estamos ante un avance absoluto porque no existe hoy en Europa otro ejemplo de un sistema de defensa integrado e inteligente como el que será el San», afirmó el mandatario.

Por su parte, el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, destacó que este equipo se convertirá en una «marca de la industria polaca» con gran potencial de exportación.

El proyecto será ejecutado por un consorcio liderado por el Grupo de Armamento Polaco (PGZ), de propiedad estatal, junto a la empresa privada polaca APS y la noruega Kongsberg, y se estima que su coste será de unos 3.560 millones de euros.

El sistema consiste en una red de 18 baterías antidrones y 52 pelotones de especialistas especialmente formados para la lucha contra vehículos aéreos no tripulados, además de 700 vehículos especializados (400 transportes pesados basados en el diseño polaco del camión militar Jelcz y 300 en el transporte blindado Legwan).

Además, el San incluirá una red de sensores avanzados que se ubicarán cerca de la frontera este del país: radares, cámaras y sensores acústicos para detectar el ruido de los motores de los drones.

Cada pelotón funcionará de manera autónoma y podrá detectar, rastrear e identificar objetivos de forma independiente, con el uso de interferencias de comunicación o, si es preciso, el derribo físico del dron enemigo con misiles o cañones.

La implementación de este programa se aceleró tras la incursión de drones de combate rusos en el espacio aéreo polaco de septiembre del año pasado.

Tusk señaló que la experiencia obtenida en la guerra de Ucrania ha demostrado que usar misiles costosos contra drones baratos es «antieconómico e ineficaz».

El sistema San ofrece, según Tusk, una solución más «inteligente y barata» para enfrentar ataques masivos de drones de bajo coste, y «es el complemento perfecto para la defensa multicapa de Polonia junto a los sistemas Patriot (Wisła) y Narew». EFE

