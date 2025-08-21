Polonia protesta formalmente ante Rusia por dron militar que explotó en su territorio

Cracovia (Polonia),21 ago (EFE).- El portavoz de Exteriores de Polonia, Paweł Wroński, anunció este jueves que ha presentado una nota de protesta formal ante la Embajada rusa por la explosión de un dron militar la noche del 19 al 20 de agosto en territorio polaco.

Según explicó hoy Wroński en una rueda de prensa en Varsovia, el incidente, del que Polonia culpa a Moscú, constituye una «provocación deliberada» y es un acto «altamente hostil» por parte de la Federación Rusa.

Wroński subrayó que en la nota se acusa a Rusia de «violar el Tratado de Amistad y Cooperación de 1992 (suscrito entre ambos países), la Convención de Chicago de 1944 (que reconoce la soberanía de cada Estado sobre su espacio aéreo) y numerosas leyes consuetudinarias».

Además, el portavoz polaco añadió que se le transmitió a la parte rusa «la condena acciones que amenacen a la población civil» y «la exigencia a Rusia de que investigue este caso y evite futuras provocaciones».

Esta mañana, el responsable de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, ya había adelantado que se plantearía una queja oficial a la embajada rusa, y dijo que su contenido dependería de si Moscú ofreciese explicaciones o no.

La madrugada del martes, un objeto volador, que las autoridades polacas han identificado como «un dron militar ruso grande», explotó en un campo de maíz en Osiny (este), a unos 75 kilómetros de la frontera polaco-ucraniana y ocasionó algunos daños materiales.

El fiscal que dirige la investigación determinó que el aparato «procedía muy probablemente de Bielorrusia», mientras que un general polaco aseguró que «el motor era de fabricación china y tenía inscripciones en coreano», y añadió que «los puntos de lanzamiento de este tipo de drones se encuentran en territorio ruso».

La operación de búsqueda de restos del dron continúa, al cargo de la Fiscalía polaca y un equipo de militares. EFE

