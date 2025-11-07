Polonia recibe sistemas antidrones de EE.UU. para protegerse de incursiones aéreas

2 minutos

Cracovia (Polonia), 7 nov (EFE) – El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, confirmó este viernes que su país ha recibido y desplegado sistemas antidrones estadounidenses Merops en el marco de la cooperación aliada para proteger el flanco Este de la OTAN.

En un mensaje publicado en la plataforma X, el ministro dijo que «estos sistemas mejorarán las capacidades nacionales para detectar y neutralizar drones» y añadió que «la cooperación con los aliados está dando resultados tangibles».

La cadena de televisión polaca Polsat informó hoy de que los Merops ya han comenzado a operar en el país y que los soldados polacos están recibiendo entrenamiento para manejarlos, tras recibir los equipos desde bases de Estados Unidos en Alemania.

El Merops es un sistema modular de lucha contra drones de fabricación estadounidense cuyo funcionamiento se basa en la detección de drones de pequeño tamaño mediante radares, cámaras electroópticas o infrarrojas y algoritmos de inteligencia artificial.

Una vez detectados los posibles objetivos, el sistema remite la información a un centro de mando y control para la toma de decisiones y para discernir entre amenazas reales o señuelos.

Además de interferir en las señales electrónicas y sistemas de orientación de los drones agresores, el Merops puede enviar drones interceptores que neutralicen o desvíen físicamente los aparatos hostiles.

El coronel estadounidense Mark McLellan, subdirector de operaciones del Mando Terrestre Aliado de la OTAN, destacó en unas declaraciones reproducidas por la agencia polaca Pap que la ventaja clave de Merops es su eficiencia de costes, pues «es mucho más económico que enviar un avión de combate F-35 para derribar (los drones) con un misil».

El despliegue de este sistema se enmarca en la misión «Eastern Sentry» (Centinela del Este) de la Alianza Atlántica.

Los sistemas Merops, que son utilizados desde hace tiempo en Ucrania, también están siendo desplegados en Rumanía y llegarán próximamente a Dinamarca. EFE

