Polonia responsabiliza a Rusia del sabotaje en vía ferroviaria clave para ayuda a Ucrania
Cracovia (Polonia), 18 nov (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, acusó este martes a Rusia de estar detrás del reciente sabotaje en una línea ferroviaria clave para el envío de ayuda a Ucrania.
El jefe del Gobierno polaco señaló en una intervención ante el Parlamento a «dos ciudadanos de Ucrania que operan y colaboran desde hace tiempo con los servicios rusos» como autores materiales del ataque sufrido por esa infraestructura ferroviarias.
