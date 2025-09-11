Polonia solicita una reunión de la ONU tras la incursión de drones rusos

afp_tickers

4 minutos

Polonia, en busca de apoyo diplomático tras la incursión de drones presuntamente rusos en su territorio, anunció este jueves haber solicitado una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, que se reunirá de urgencia el viernes en Nueva York.

La incursión el miércoles de una veintena de drones, que cruzaron por la frontera con Ucrania y Bielorrusia, fue denunciada por Varsovia, que reclama un refuerzo de las capacidades militares de la Unión Europea y la OTAN en su territorio.

Moscú niega haber querido atacar objetivos en el país, y afirma que Varsovia no tiene pruebas de que los drones fueran rusos.

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 han sido varios los drones y misiles disparados por Moscú que entraron en el espacio aéreo de países miembros de la OTAN. Pero es la primera vez que un país de la Alianza transatlántica los derriba.

Polonia ha sido un apoyo clave de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y varias potencias occidentales condenaron la presencia de las aeronaves.

Al acudir al Consejo de Seguridad, Polonia pretende «llamar la atención del mundo entero sobre este ataque sin precedentes perpetrado por drones rusos contra un país miembro no solo de la ONU, sino también de la Unión Europea y de la OTAN», declaró el jefe de la diplomacia polaca, Radoslaw Sikorski, a la emisora RMF FM.

La presidencia surcoreana del Consejo de Seguridad indicó que se reunirá el viernes a las 15H00 (19H00 GMT).

El Consejo está compuesto por cinco miembros permanentes con derecho a veto, divididos en dos grupos opuestos desde el punto de vista geopolítico: por un lado, Estados Unidos, Francia y Reino Unido -países aliados de Polonia y Ucrania-; por otro, Rusia y China.

La intrusión de los drones la madrugada del miércoles se produjo en un contexto ya muy tenso, en vísperas de unas grandes maniobras militares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia, denominadas Zapad-2025 (Oeste-2025), programadas del 12 al 16 de septiembre.

Estas llevaron a Polonia a cerrar su frontera con Bielorrusia a partir del jueves y a limitar el tráfico aéreo en sus fronteras orientales.

Lituania y Letonia también anunciaron restricciones al tráfico aéreo en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia.

– Refuerzo militar –

Según Varsovia, 19 drones entraron en el espacio aéreo polaco, sin causar heridos. Al menos tres drones, «de fabricación rusa», según Sikorski, fueron derribados por el ejército polaco con el apoyo de los aliados de la OTAN.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, afirmó el jueves que los drones habían despegado de las regiones rusas de Briansk, Kursk, Orel, Krasnodar y Crimea.

Según él, varios aliados de Polonia le han prometido o propuesto enviar refuerzos destinados principalmente a la lucha antiaérea.

Alemania anunció que prolongará tres meses su misión de protección del espacio aéreo polaco y que el número de aviones de combate pasará de dos a cuatro.

Por su parte, Países Bajos está «acelerando la entrega a Polonia de dos de sus tres baterías Patriot. Han decidido desplegar sistemas de defensa aérea de corto alcance, así como sistemas de defensa antirrobots. Enviarán 300 soldados», declaró Kosiniak-Kamysz.

República Checa desplegará en Polonia tres helicópteros Mi-17, mientras que los franceses y los británicos enviarán «aviones Rafale y Eurofighter», agregó el ministro polaco.

– Avalancha de protestas –

El presidente polaco, Karol Nawrocki, convocó una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para el jueves por la tarde, en la que participarán el jefe del Gobierno, Donald Tusk, los ministros competentes en materia de seguridad, los responsables del Parlamento y todos los partidos representados en este.

La intrusión de los drones provocó una avalancha de protestas por parte de los aliados de Polonia, desde Alemania hasta Francia, pasando por Estados Unidos y la Unión Europea.

China dijo esperar «que todas las partes implicadas resuelvan adecuadamente sus diferencias mediante el diálogo y la consulta», indicó Lin Jian, portavoz de la cancillería.

A pedido de Varsovia, la OTAN activó el artículo 4 del tratado fundador de la Alianza, que establece que los países miembros se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, «la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada».

bo/gab/hba/meb/pb/avl/hgs/mb