Polonia suministra a Ucrania cientos de generadores y un nuevo paquete militar

2 minutos

Cracovia (Polonia), 23 ene (EFE).- El Gobierno polaco enviará en los próximos días un gran cargamento de equipos eléctricos y de calefacción para paliar la crisis energética que experimenta Ucrania debido a los constantes ataques rusos, al tiempo que prepara un nuevo paquete de ayuda militar valorado en unos 250 millones de euros.

Esta nueva asistencia incluye 379 generadores eléctricos y 18 calefactores procedentes de la Agencia de Reservas Estratégicas, que se entregarán en las regiones ucranianas más afectadas por los ataques rusos a infraestructuras civiles y energéticas, informó el encargado de negocios de Polonia en Ucrania, Piotr Łukasiewicz.

Además, Polonia coordina el traslado de 447 generadores adicionales financiados por la Unión Europea (UE) que se unirán a otros 90 equipos adquiridos por el Ayuntamiento de Varsovia que se donarán a la región de Kiev.

En la capital ucraniana cerca de dos mil edificios de viviendas seguían este viernes sin calefacción en uno de los inviernos con temperaturas más bajas de los últimos años en el país.

Por otra parte, Varsovia prepara su 47º paquete de ayuda militar a Ucrania, con un valor estimado de entre 220 y 250 millones de euros, que incluirá munición y piezas de repuesto y se entregará en las próximas semanas.

El ministro de Bienes del Estado de Polonia, Wojciech Balczun, indicó este viernes en el Foro Económico Mundial de Davos que el país centroeuropeo ha proporcionado desde el inicio de la invasión rusa en 2022 a Ucrania aproximado de 21.000 millones de euros o el 6,7 % de su PIB.

Según dijo, esta cifra incluye aproximadamente 1.000 millones de euros en equipo militar y hace que Polonia sea «uno de los mayores donantes del mundo» en términos relativos.

Balczun destacó que más del 70 % de la asistencia ha sido proporcionada por ciudadanos particulares polacos, que han ofrecido alojamiento y ayuda material a los refugiados.

La población civil ucraniana enfrenta este invierno una situación crítica debido a los bombardeos rusos sistemáticos contra la infraestructura eléctrica, lo que ha provocado cortes masivos de luz y calefacción y ha dejando a millones de personas en una situación muy vulnerable ante las gélidas temperaturas invernales. EFE

mag/cae/ajs