Polonia suspendde entrega de cazas a Ucrania hasta que Kiev comparta tecnología de drones

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Cracovia (Polonia), 15 jun (EFE).- El viceministro de Defensa de Polonia, Cezary Tomczyk, confirmó este lunes que su país ha suspendido el envío de cazas de combate a Ucrania porque ese país no ha cumplido con el acuerdo pactado sobre el uso y transferencia de tecnología de drones.

En declaraciones a la emisora Radio ZET, Tomczyk subrayó que «la transferencia de los aviones solo se reactivará una vez que se resuelvan estos compromisos pendientes» entre ambas naciones.

Según explicó el viceministro, Kiev contrajo un compromiso con Varsovia para poder recibir aviones de combate MiG-29 a cambio de permitirles acceder a los conocimientos técnicos y las capacidades prácticas adquiridas en el campo de batalla durante la guerra con Rusia, algo que, según Tomczyk, Ucrania no ha cumplido.

«Los polacos hemos dejado claro que, a medida que desarrollamos nuestras propias capacidades con drones, también nos gustaría poder utilizar las capacidades ucranianas, pero Ucrania no ha cumplido el acuerdo sobre compartir tecnología de drones», declaró el viceministro.

Hasta la fecha, Polonia ha transferido un total de 14 cazas MiG-29 operativos a Ucrania.

Varsovia fue, en marzo de 2023, el primer país de la OTAN en suministrar aviones de combate directamente a Kiev.

Sin embargo, el último envío confirmado oficialmente ocurrió en abril de 2024, bajo la gestión del Gobierno anterior.

Actualmente, Polonia mantiene 9 unidades adicionales de MiG-29 en su flota, un modelo que data de la era soviética y con el que los pilotos de Ucrania están familiarizados. EFE

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