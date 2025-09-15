Polonia urge a China que contrarreste «acciones destructivas rusas» en visita de Wang Yi

Cracovia (Polonia), 15 sep (EFE).- Polonia solicitó este lunes a China que tome medidas contra las «acciones destructivas rusas» y las provocaciones de Bielorrusia, durante la visita oficial del ministro de Exteriores chino, Wang Yi, la primera de un jefe de la diplomacia china en Polonia en seis años.

Según explicó a la prensa en Varsovia el portavoz gubernamental Pawel Wronski, Polonia «llamó la atención» a sus «socios chinos sobre las acciones destructivas rusas» y expresó la esperanza de que «estas acciones hostiles de Moscú y Minsk encuentren su oposición por parte china».

Los principales encuentros de la visita de Wang Yi tuvieron lugar en Helenów, una finca cercana a Varsovia, entre el ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, y su homólogo chino, antes de que el responsable del gigante asiático se cite con el presidente polaco, Karol Nawrocki.

Sikorski informó a la delegación china sobre la reciente intrusión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, que presentó al ministro chino como «un intento de comprobar la capacidad de reacción de Polonia y de toda la OTAN».

La decisión polaca de sellar la frontera bielorrusa, como medida de seguridad por las maniobras militares Západ-2025, en las que participan tropas de ese país y de Rusia, es un tema que también trataron los ministros de Exteriores, pues el cierre ha afectado al 90 % del transporte ferroviario de mercancías entre China y la UE.

Se estima que hay exportaciones chinas por valor de 30.000 millones de euros cuyo transporte está paralizado.

Según explicó el portavoz, Sikorski le comunicó a su colega chino que el cierre de fronteras, aunque costoso para el país, es necesario debido a las «repetidas provocaciones por parte bielorrusa» y al peligro que representan las maniobras militares ruso-bielorrusas Západ-2025 cerca de la frontera este de Polonia.

Respecto a la agresión rusa contra Ucrania, ambas partes «reafirmaron su apoyo a un orden internacional basado en el derecho internacional y la soberanía territorial», según el portavoz polaco.

Por otra parte, China también declaró «que apoyará la propuesta de que Polonia se una al G20», el grupo de las veinte mayores economías de mercado del planeta. EFE

