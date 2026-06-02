Polonia veta móviles en colegios y requerirá verificación de edad para contenidos adultos

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Cracovia (Polonia), 1 jun (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció este martes la aprobación de un «paquete de leyes destinado a reforzar la seguridad digital de los menores», que incluye la prohibición del uso de teléfonos móviles en escuelas primarias y una estricta regulación para limitar el acceso a la pornografía en línea.

En una rueda de prensa en Varsovia tras un Consejo de ministros, Tusk subrayó la necesidad de estas herramientas legales para combatir la «adicción a las pantallas», que calificó como un «problema civilizatorio».

El mandatario polaco admitió que «no es la mejor de las soluciones» y que «siempre se encontrará una forma de eludir la ley», pero presentó el proyecto como «una herramienta legal» necesaria cuyo objetivo «no es limitar los derechos civiles».

Por su parte, la ministra de Educación, Barbara Nowacka, anunció que la prohibición de teléfonos inteligentes y otros dispositivos de grabación se aplicará en escuelas públicas y privadas, tanto en clases como en recreos, a partir del 1 de septiembre de 2026.

La medida, que según Nowacka cuenta con el apoyo del 85 % de la población, permitirá excepciones solo por motivos de salud o bajo criterio docente con fines pedagógicos.

Además, el Ejecutivo polaco quiere frenar el acceso prematuro a contenido para adultos.

El ministro de Asuntos Digitales, Krzysztof Gawkowski, presentó un proyecto de ley que lo regulará, y alertó de que «la edad promedio de exposición a la pornografía en Polonia es de 11 años».

Para evitarlo, se implementará un sistema de «verificación de edad eficaz y anónimo» que no comprometerá los datos personales del usuario, una vez demuestre su edad.

Las plataformas que incumplan esta norma se enfrentarán a sanciones de hasta 250.000 euros y el bloqueo de su dominio.

Finalmente, el Gobierno polaco adoptó hoy dos proyectos de ley para implementar la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea.

Esta normativa agilizará la eliminación de contenido ilegal, como material de pornografía ilegal, así como páginas destinadas a perpetrar fraudes y robos de identidad.

La supresión de estos contenidos se hará bajo supervisión judicial y con la mediación de la Oficina de Comunicaciones Electrónicas (UKE), que supervisará la pertinencia de cada caso, así como las reclamaciones. EFE

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