Polonia y Marruecos se juegan un puesto en cuartos con Argentina ya clasificada

1 minuto

Redacción deportes, 25 nov (EFE).- Las selecciones de Polonia y Marruecos se juegan este jueves la clasificación para los cuartos de final del Mundial de Filipinas en el grupo A, en el PhilSports de Manila, donde la primera plaza la tiene segura Argentina de forma matemática.

Los dos equipos están empatados a tres puntos, aunque al conjunto europeo, que en la segunda jornada sólo perdió por 3-2 ante Argentina, le vale la igualada al tener una mejor diferencia de goles a favor y en contra.

Polonia debutó con una clara victoria contra Filipinas por 0-6 y ese resultado encajó Marruecos contra Argentina, por lo que tiene una diferencia en contra de menos cinco goles, ya que en la segunda jornada sólo venció por la mínima al conjunto anfitrión por 3-2.

En el cierre de la fase de grupos, Argentina se enfrentará a la anfitriona, Filipinas, que ya emocionó a su público con dos goles pese a la derrota ante Marruecos, en un partido que dará comienzo a las 13:30 horas.

La albiceleste afrontará el compromiso con la baja de Silvina Nava, que fue expulsada con roja frente a Polonia. EFE

1010552

jmd/apa