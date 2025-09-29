The Swiss voice in the world since 1935
Polonia y Noruega firman un acuerdo para reforzar su cooperación en defensa

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Cracovia (Polonia), 29 sep (EFE).- El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, y su homólogo noruego, Tore Sandvik, sellaron este lunes un acuerdo para estrechar la cooperación bilateral en materia de defensa, centrado en la disuasión contra las violaciones del espacio aéreo y el fortalecimiento del flanco oriental de la OTAN.

El ministro polaco Kosiniak-Kamysz calificó a Noruega como un «aliado de hierro» de Varsovia y destacó su papel en la protección del espacio aéreo polaco con sus aviones de combate F-35.

«Tenemos experiencias comunes, una historia común y un gran futuro juntos», afirmó el ministro polaco, quien añadió que Noruega, que recientemente ha tenido que cerrar el aeropuerto de Oslo tras el sobrevuelo de drones, «siempre podrá contar con Polonia».

Noruega mantiene en Polonia un destacamento de defensa aérea con la misión de proteger nodos logísticos clave vinculados al flujo de ayuda a Ucrania, una misión que comenzó en 2022 y se ha prorrogado en 2025.

La Fuerza Aérea noruega también tiene desplegados de manera permanente varios cazas F-35 en la base polaca de Rzeszów-Jasionka (este) para misiones de policía aérea.

Por su parte, Sandvik subrayó que la cooperación entre ambos países será «cada vez más importante» tanto para la OTAN como para Europa, y anunció que una de las prioridades será «desarrollar conjuntamente un muro antidrones» y nuevas capacidades en este campo, para lo cual se proponen aprender de la experiencia de Ucrania.

«Invertiremos en las capacidades de la industria ucraniana para potenciar sus capacidades antidrones, y después nosotros aprenderemos de ellos para proteger nuestras fronteras», añadió Sandvik.

Este acuerdo sigue a uno similar firmado por Polonia a principios de este mes con Suecia, otro socio clave en la región del mar Báltico.

Tras dicho pacto, las fuerzas armadas de ambos países lanzaron las maniobras militares «Gotland Sentry», sus primeras de carácter bilateral.

Éstas estaban diseñadas para «enviar una clara señal de disuasión y preparación para la defensa conjunta» en una zona que ha sido escenario en las últimas semanas de varias incursiones aéreas con drones que han llevado al cierre de aeropuertos, incluido en Noruega y en Dinamarca, y alarmas militares en países como Polonia, Rumanía o Estonia. EFE

