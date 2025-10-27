Polonia y Palantir firman acuerdo para el uso de IA en ciberseguridad y defensa

Cracovia (Polonia), 27 oct (EFE) – El ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, y el director general de la empresa estadounidense Palantir, Alexander Karp, firmaron este lunes en Varsovia un acuerdo para la cooperación en inteligencia artificial (IA) y tecnologías de la información y su aplicación a la ciberseguridad y la defensa militar de Polonia.

La firma en la jornada de hoy fue calificada como «un paso de gigante» para mejorar la defensa del país por el ministro polaco, y es el resultado de un memorando de entendimiento suscrito este verano entre el Gobierno polaco y Palantir, una firma de software especializada en el análisis de datos a gran escala para los sectores de defensa, inteligencia y grandes empresas que aprovecha la tecnología de IA.

Esta compañía es considerada pionera y líder mundial en la gestión y uso de datos tanto en logística civil como en escenarios bélicos como la guerra de Ucrania, donde, tal como destacó Kosiniak-Kamysz, las plataforma ‘Gotham’ y ‘Foundry’ funcionan «perfectamente» en misiones de seguridad logística, identificación de objetivos y toma de decisiones rápidas basadas en una gran cantidad de datos.

El consejero delegado de Palantir, Alexander Karp, declaró por su parte que el acuerdo suscrito con Polonia «está destinado a potenciar huella estratégica de Palantir en Europa».

Palantir colabora con el Gobierno ucraniano desde 2022 con herramientas de software para geolocalización, custodia digital, recopilación de pruebas para denunciar crímenes de guerra, labores de desminado, entre otras cosas, mientras que se ha negado explícitamente a facilitar el uso de sus productos al Gobierno ruso.

Kosiniak-Kamysz y Karp también anunciaron una carta de intención entre el Gobierno polaco y Anduril, una empresa estrechamente ligada a Palantir que desarrolla drones y vehículos militares no tripulados, entre otros, en base a la tecnología de la primera.

Esta carta supone un paso más hacia la implementación del memorando de entendimiento suscrito en julio para que Anduril fabrique hasta 10.000 drones ALTIUS/Barracuda en Polonia para apoyar la creación de la nueva «Fuerza de Drones» del Ejército polaco. EFE

