Polvo del Sahara mantendrá tiempo seco y caluroso en República Dominicana

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Santo Domingo, 16 jul (EFE).- Las condiciones del tiempo seguirán dominadas este miércoles por el polvo del Sahara y un bajo contenido de humedad, lo que favorecerá un cielo mayormente soleado y escasas precipitaciones en gran parte de República Dominicana, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo prevé algunos chubascos aislados durante la mañana en las provincias de La Altagracia, El Seibo, La Romana, Hato Mayor y Samaná, mientras que en la tarde y las primeras horas de la noche podrían registrarse aguaceros locales con posibles tronadas en Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y La Vega, debido a una débil vaguada, el arrastre del viento y el calentamiento diurno.

El Indomet advirtió que las temperaturas continuarán elevadas por la época del año y la presencia de polvo sahariano, por lo que recomendó mantenerse hidratado, usar ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Asimismo, indicó que vigila un área de baja presión sobre el noreste del Golfo de México, con una probabilidad de desarrollo ciclónico del 0 % en las próximas 48 horas y del 20 % en los próximos siete días, así como una onda tropical al sureste de Cabo Verde, cuya probabilidad de formación es del 10 % en las próximas 48 horas.EFE

mf