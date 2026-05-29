Polvo sahariano, chubascos y ambiente caluroso este viernes en el territorio dominicano

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Santo Domingo, 29 may (EFE). El arrastre del viento del este/sureste provocará algunos chubascos dispersos durante la mañana de este viernes, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que también advirtió de la presencia de polvo del Sahara y de un ambiente caluroso durante la jornada.

Durante la tarde se pronostican algunos incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas aisladas y ráfagas de viento sobre la cordillera Central, el suroeste, el valle del Cibao, el nordeste y la zona fronteriza, siendo menos frecuentes o casi nulas en el sureste.

El polvo del Sahara afectará el país en las siguientes 24 a 72 horas, presentando un cielo brumoso y visibilidad reducida en ocasiones.

Por ello, las personas sensibles al polvo deben seguir las recomendaciones de salud y considerar limitar las actividades al aire libre.

Por último, las temperaturas, por su lado, seguirán calurosas en el país, por lo que el Indomet recomienda durante el día tomar suficientes líquidos, usar ropa ligera y de colores claros, evitar la exposición prolongada al sol y permanecer en lugares frescos y ventilados. EFE

mf