Polvo sahariano limita las lluvias en R. Dominicana y mantiene temperaturas calurosas

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Santo Domingo, 12 sep (EFE).- La presencia de una masa de aire seco, asociada a una concentración moderada de polvo sahariano, limitará este sábado las precipitaciones sobre gran parte del territorio dominicano, aunque se esperan algunos chubascos aislados durante la tarde, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Los efectos locales podrían favorecer precipitaciones puntuales en las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Independencia, Dajabón y Santiago Rodríguez, así como en algunos sectores del Gran Santo Domingo.

Las temperaturas continuarán elevadas y la sensación térmica será calurosa, por lo que las autoridades recomiendan a la población ingerir agua con frecuencia, utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros, y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

También aconsejan permanecer en espacios frescos y ventilados y prestar especial atención a los niños, las mujeres embarazadas y los adultos mayores, considerados los grupos más vulnerables ante las altas temperaturas.EFE

mf