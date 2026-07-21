Ponen a disposición de justicia a dominicano que transportaba 6 haitianos indocumentados

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Santo Domingo, 21 jul (EFE).- Un dominicano identificado como Marcos Yeilin Caraballo Rondón fue puesto este martes a disposición de la justicia tras ser sorprendido ayer mientras transportaba en un vehículo a seis haitianos indocumentados, en hechos ocurridos en Constanza.

Caraballo fue sorprendido, tras «intensas» labores de inteligencia conjunta entre la Dirección General de Migración (DGM) y el Ejército de la República Dominicana, por parte de agentes de interdicción, junto a militares del Sexto Batallón de Cazadores.

En el momento del arresto, el detenido transportaba a los haitianos en un vehículo de color verde por el sector Arroyo Frío–La Virgen, del municipio de Constanza.

Los haitianos y el vehículo «quedaron bajo custodia», para la realización de los procedimientos establecidos conforme a la Ley General de Migración, indicó la DGM en su nota de prensa.

La institución también informó que en Nagua fueron detenidos otros 25 haitianos en condición migratoria irregular, trece de ellos hombres, y fueron conducidos bajo custodia al Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, para ser deportados.

A nivel nacional, la DGM informó este lunes de la detención de 1,263 extranjeros en condición migratoria irregular y deportación de 1,013 de ellos, quienes retornaron a su país de origen a través de los puntos de control fronterizo de Elías Piña (503), Dajabón (324), Jimaní (132) y Pedernales (54).

Del total de detenidos, 922 fueron interceptados por los agentes de la DGM y 341 por organismos e instituciones de seguridad y defensa nacional: 234 fueron remitidos por el Ejército, 102 por la Policía Nacional y 5 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) del Ministerio de Defensa. EFE

pma