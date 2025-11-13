Pontón destaca la importancia de profundizar la relación económica de Uruguay y Galicia

2 minutos

Montevideo, 13 nov (EFE).- La importancia de profundizar la relación económica que mantienen Uruguay y Galicia fue destacada este jueves en Montevideo por la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón.

Así lo indicó a la prensa minutos después de reunirse con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, con quien compartió un almuerzo en la residencia presidencial de Montevideo.

Pontón agradeció a Orsi por la reunión y apuntó que en esta dialogaron sobre diversos temas, entre ellos los retos que afronta Uruguay y la visión del mundo en un momento en que la geopolítica «está marcando una parte muy importante de la agenda».

Por otra parte, dijo que es importante «profundizar las relaciones económicas» entre Galicia y Uruguay.

«Creo que hay muchos ámbitos donde podemos colaborar y donde podemos trabajar en beneficio mutuo. Estamos hablando tanto de las industrias culturales, todo el sector agroganadero, al sector pesquero, todo lo que tiene que ver con investigación y universidades, donde sería importante afianzar espacios de colaboración, porque creo que este puede ayudar al desarrollo económico de ambos países», subrayó.

Asimismo, la portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego indicó que le habló con Orsi sobre la importancia de la comunidad gallega en Uruguay.

Durante la rueda de prensa, Pontón fue consultada por el conflicto entre Uruguay y el astillero Cardama e indicó que espera que este se resuelva de manera satisfactoria para ambas partes.

El Ministerio de Defensa de Uruguay, bajo la Administración del expresidente Luis Lacalle Pou, rubricó el 15 de diciembre de 2023 el contrato de compra de los dos buques por 92 millones de dólares.

No obstante, el pasado 22 de octubre, el Gobierno encabezado por Orsi anunció su decisión de rescindir dicho contrato, tras detectar presuntas irregularidades en las garantías del acuerdo, luego de comprobar que la empresa EuroCommerce -que debía ofrecer el aval- se encontraba en proceso de liquidación.

Tras el encuentro con Orsi, Pontón visitó a la exvicepresidenta Lucía Topolansky, viuda del exmandatario José ‘Pepe’ Mujica, y luego se reunirá con integrantes del oficialista Frente Amplio. EFE

scr/av

(foto) (video)