Populares europeos e iberoamericanos se citan en Madrid para fortalecer sus vínculos

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Madrid, 15 jul (EFE).- Representantes del espectro político del centro-derecha de Europa e Iberoamérica se citaron este miércoles en Madrid para fortalecer su relación estratégica en medio de la incertidumbre geopolítica por el giro proteccionista de Estados Unidos, la inestabilidad en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y la coerción económica de China.

«La situación en Oriente Medio es más inestable que nunca y al mismo tiempo vemos la desestabilización china del orden mundial con prácticas comerciales dudosas», dijo el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber, en el discurso de apertura del primer Foro Libertas, una plataforma «más oportuna que nunca», porque representa «un puente entre ambos lados del Atlántico» y la defensa de un mundo «que favorece la cooperación».

Estados Unidos «es un amigo, pero la campaña ‘US First’ (EE.UU. primero) ha cercenado ese bloque tan férreo que habíamos construido en los últimos años», aseguró Weber, lo que hace imperativo que Europa y América Latina fortalezcan su relación política, económica y social para obtener como resultado asociaciones como el histórico acuerdo UE-Mercosur.

Relaciones como esta «son declaraciones geopolíticas, además de reflejar ese compromiso compartido para favorecer el compromiso, la confianza mutuas a largo plazo», destacó Weber.

El vicepresidente del PPE y vice primer ministro italiano, Antonio Tajani, se mostró en sintonía con Weber y aseguró sobre América Latina: es «una región clave con la que tenemos que trabajar más (desde Europa) y que no podemos dejar en manos de nuestros adversarios».

La región se antoja «clave» para el establecimiento de cadenas de suministro estables de materiales críticos «para no depender de China», dijo el italiano, que agregó que América Latina es «una parte crucial de Occidente» que para Italia en particular «es una prioridad absoluta».

Tajani, que trasladó su pésame a las víctimas de la catástrofe del doble terremoto de Venezuela, dijo que el pueblo venezolano «sabrá levantarse» tras el desastre y, en paralelo, «tiene que recorrer el camino a la democracia» y «poder votar».

El vice primer ministro italiano arremetió contra los «gobiernos extremistas como el de Nicaragua, país que da protección a peligrosos terroristas», y señaló que foros como el Libertas son importantes para contrarrestar la visión de esos sistemas.

También participó en la apertura del evento, que se prolongará hasta el jueves, el presidente del Partido Popular (PP) español, Alberto Núñez Feijóo, que destacó que «el vínculo atlántico (entre Europa y Latinoamérica) ha sido puente de ideas y personas».

Por eso «debemos seguir construyendo esa gran comunidad de democracias capaces de defender aquello que nos da sentido», anotó.

Mediante vídeo compareció el primer ministro portugués, Luís Montenegro, que destacó la importancia estratégica de la península ibérica para América Latina y habló de la política sobre inmigración de su país, en la que defiende ni cerrar ni abrir las fronteras de par en par.

También lo hizo así la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, que participará en las próximas horas en el acto de recepción de las credenciales gubernamentales.

Fujimori destacó la necesidad de «impulsar una agenda común» entre Europa y América Latina para hacer frente al desplazamiento del centro de gravedad de la economía del Atlántico al Pacífico, y aseguró que en la nueva etapa que afronta su país fortalecer los vínculos con la región transatlántica será prioritario.

La primera edición del Foro Libertas, celebrada en la Torre Eurostars de Madrid, es un formato para sentar a la mesa a representantes políticos europeos e iberoamericanos afines a la derecha para dialogar sobre las prioridades europeas y los retos comunes en materia de libertad, democracia, el imperio de la ley, derechos fundamentales y prosperidad económica. EFE

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