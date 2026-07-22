¿Por qué Ecuador cambió su decisión sobre el nuevo diseño del Museo Nacional?

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Guayaquil (Ecuador), 22 jul (EFE).- Ecuador construirá el nuevo edificio del Museo Nacional (MuNa) con un diseño de un equipo japonés, después de que el Gobierno cancelara la primera elección: una propuesta de un estudio español-ecuatoriano que despertó todo tipo de críticas en redes sociales, criticado por estar descontextualizado con el entorno y carecer de «identidad».

El museo actual está ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, pero en él solo hay capacidad para exhibir alrededor del 1 % de los 1,2 millones de bienes culturales y patrimoniales con los que cuenta Ecuador, por lo que el Gobierno anunció la construcción de una nueva obra «emblemática» para el país, prevista para estar ubicada frente al parque La Carolina, en el corazón financiero y cultural de Quito.

Estas son las claves de la elección del diseño definitivo para el edificio del MuNa:

1.- Primer concurso

En diciembre de 2025, el Gobierno abrió una convocatoria para que arquitectos nacionales e internacionales presentasen sus credenciales y portafolios para participar en el concurso para la elaboración del anteproyecto arquitectónico del nuevo edificio del MuNa.

Se anunció que el concurso se desarrollaría en dos etapas: la primera contemplaba la presentación de portafolios; los seleccionados pasarían a la segunda fase para participar con sus propuestas de diseño.

2.- Ganador y críticas

Un jurado nacional e internacional seleccionó diecisiete anteproyectos. El 6 de julio se anunció que la propuesta ‘Ecos del sol’, del estudio español Campo Baeza y de la firma quiteña MAODA fue seleccionada como ganadora.

El Gobierno señaló que los jueces consideraron «la calidad del diseño, la innovación, la sostenibilidad, la funcionalidad y su capacidad para responder a las necesidades museológicas del país».

Sin embargo, el diseño fue criticado en redes sociales y más de 20.000 personas firmaron una petición en la plataforma Change.org para que las autoridades reconsideraran la elección.

Las críticas apuntaban a que el diseño no se relacionaba con el entorno, que carecía de «identidad» y lo calificaron de «muralla gris» o «monumento al cemento».

3.- Renuncias

La entonces viceministra de Cultura, Romina Muñoz, defendió el concurso y la elección en entrevistas en medios locales y redes sociales, pero tres días después del anuncio del proyecto ganador tuvo que dejar su cargo, según dijo a EFE, por petición de la ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar.

Posteriormente se conoció que el director del museo, Carlos Montalvo, también presentaba su renuncia al cargo.

4.- Anuncio de nueva fase

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, tomó el mando de la situación y anunció que se rectificaba y se rechazaba la propuesta ‘Ecos de sol’. Esto, pese a que el propio ministro, según constaba en la página de la construcción del museo, fue parte del jurado que había elegido el diseño español-ecuatoriano.

«Los hemos escuchado atentamente y no solo eso, coincidimos con ustedes. El diseño propuesto para el Museo Nacional no es lo que Ecuador necesita», escribió en su cuenta de X, en la que anunció que se convocaría a los finalistas del concurso para que presenten sus propuestas, y que el diseño definitivo sería elegido junto a la ciudadanía.

La decisión fue cuestionada por Campo Baeza y MAODA, quienes señalaron que la nueva elección quebrantaba la «integridad y transparencia» del concurso.

5.- Votación y diseño definitivo

El Gobierno volvió a abrir el concurso y participaron diez de los diecisiete proyectos seleccionados inicialmente. Un nuevo jurado integrado por tres personas escogió a tres finalistas cuyos diseños fueron expuestos entre el 17 y el 19 de julio en una página web para que la ciudadanía pudiera votar.

Finalmente el proyecto japonés ‘Estratos vivos’, liderado por SANAA-A0-CPA-JHS, obtuvo el primer lugar con 81,7 puntos y fue elegido nuevo diseño para el MuNa, al concebir el espacio como un conjunto de capas superpuestas que relacionan historia, cultura y paisaje. Además, está inspirado en el círculo como símbolo ancestral de reunión, que busca conectar el patrimonio e identidad con la naturaleza. EFE

cbs/sm/lpm