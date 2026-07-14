¿Por qué el sistema de pago brasileño PIX incomoda a Trump?

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Empezó como un sistema para transferir dinero y ahora es motivo de orgullo brasileño. En pocos años, el PIX se convirtió en el medio de pago dominante de la mayor economía de América Latina. Pero en el proceso le pisó los callos a Donald Trump.

A tres meses de las elecciones presidenciales en Brasil, el instrumento enfrenta al gobierno estadounidense y el del izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva.

Washington acusa a Brasil de «competencia desleal» al favorecer a ese sistema estatal de pagos y dar un trato «desventajoso» a sus competidores estadounidenses, en especial a las tarjetas de crédito.

«No necesitamos pagar ninguna comisión por usar PIX y sí tenemos que pagar comisión de tarjeta de crédito, comisión bancaria, comisión por esto y aquello», dijo a la AFP Paulo Ricardo Conceição, cuyo puesto de bebidas en la playa de Copacabana, en Rio de Janeiro, luce el logo del sistema.

Por esta y otras prácticas que considera «discriminatorias», el Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) evalúa imponer aranceles del 25% a algunas exportaciones de Brasil. La decisión se conocerá en los próximos días.

– ¿Por qué es importante el PIX? –

Lanzado en 2020, el PIX es el método de pago más popular del país con 54% de las transacciones, según su creador, el Banco Central de Brasil (BCB).

El PIX «logró llegar con éxito a millones de brasileños que antes estaban excluidos del sistema bancario tradicional», subrayó el canciller brasileño, Mauro Vieira, en una carta enviada al USTR.

El mecanismo es usado por 80% de los 212 millones de brasileños para transferir en segundos el valor de un coco frío en la playa o de un apartamento.

«Antes teníamos que andar con efectivo y con un montón de cosas en la billetera. Ahora, solo agarras el celular y haces el PIX, creo que facilitó bastante la vida de todos», dijo a la AFP en Brasilia Ingrid Ferreira, una funcionaria pública de 32 años.

Por esto, es un raro punto de coincidencia en una sociedad polarizada. Más del 90% de los brasileños tiene una imagen positiva del sistema, según encuestas.

– ¿Qué reclama Estados Unidos? –

Washington alega que el BCB, como dueño y regulador del PIX, cae en un conflicto de intereses y pone en «desventaja» a compañías estadounidenses.

El BCB exige a los bancos incluir el PIX en la página inicial de sus aplicaciones y prohíbe cobrar comisiones a sus usuarios, según el gobierno de Trump.

«Está obligando a proveedores estadounidenses a promover a su competidor brasileño», es «injusto», dice el USTR.

Según una fuente del gobierno brasileño, la molestia de Washington viene de las empresas de tarjetas de crédito, cuya participación pasó del 23% al 15% de las transacciones desde 2020.

«Gran parte de la población brasileña trabaja en servicios informales. Son pequeños empresarios y estaban muy a merced de esas grandes operadoras de tarjetas de crédito, pagando comisiones», explicó a la AFP el profesor Marco Sanfins, de la Universidad Federal Fluminense.

– ¿Cómo se defiende Brasil? –

Brasilia rechaza estas acusaciones y afirma que el PIX amplió el «ecosistema de pagos digitales beneficiando a firmas ligadas con Estados Unidos» como Google o Visa.

El total de usuarios de tarjetas en Brasil aumentó desde 2020, según el BCB.

Según el gigante sudamericano, Washington también percibe en el PIX y sistemas similares una potencial amenaza a la supremacía internacional del dólar.

Otros países como Kenia, Nigeria, India y Colombia han desarrollado sistemas parecidos.

– ¿Por qué es sensible políticamente? –

En octubre, Lula se medirá en las urnas con Flávio Bolsonaro, hijo y heredero político del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022), encarcelado por intentar un golpe de Estado.

Trump impuso aranceles a Brasil el año pasado, al calificar como una «cacería de brujas» el juicio a su aliado Jair Bolsonaro. Luego, la mayoría de esos aranceles fueron derogados.

Ahora, Flávio Bolsonaro trata de desmarcarse de la embestida de Washington contra un sistema tan querido por los brasileños y estrenado durante la presidencia de su padre.

«El PIX es bueno para Brasil y, por increíble que parezca, también es bueno para Estados Unidos», dijo Flávio Bolsonaro tras una reciente intervención ante el USTR en Washington.

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