¿Por qué están cayendo las acciones tecnológicas?

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El temor de los inversionistas a un posible fin del auge de la inteligencia artificial y la preocupación por la competencia china en la fabricación de semiconductores, provocó el martes el colapso de las acciones tecnológicas.

La surcoreana Samsung Electronics cayó más de 12% y la fabricante japonesa de chips de memoria Kioxia perdió 18%, mientras el gigante taiwanés TSMC bajó 3%.

Los declives se dan tras las pérdidas de las acciones tecnológicas de Estados Unidos a raíz de un informe según el cual, una empresa inició la producción de máquinas de litografía ultravioleta profunda (DUV, siglas en inglés), que impulsará la industria china de los semiconductores.

Los principales factores detrás del declive del sector son los siguientes:

– Tecnología china de chips –

Las acciones tecnológicas de Wall Street se hundieron el lunes luego de que el medio especializado The Information reveló que una empresa estatal china fabrica las máquinas de litografía DUV.

Estos sistemas permiten grabar circuitos microscópicos en silicio para producir los microchips que impulsan la IA y todo tipo de dispositivo electrónico.

La DUV es menos avanzada que la llamada litografía ultravioleta extrema (EUV), una tecnología que solo posee la firma neerlandesa ASML.

Restricciones comerciales estadounidenses impiden a ASML vender sus máquinas de EUV a China, pero medios de prensa han informado que China está en la fase inicial para producir sus propios equipos de EUV.

«Los avances de China en la litografía local eluden por completo las cadenas de suministro occidentales, afectando principalmente a los fabricantes de equipos», escribió Angela Harmantas, de Proactive Investors.

Grabar chips con DUV «es más lento, de menor rendimiento y más caro que con EUV, pero demuestra ser suficiente para los chips de tecnología casi de vanguardia, lo que inquieta a las autoridades e inversores que daban por sentado que China enfrentaba mayores restricciones», agregó.

– Sobrecalentamiento –

Harmantas explicó que las bajas «también reflejan preocupaciones más amplias sobre la valoración» del sector tecnológico.

Las acciones de la IA se han disparado recientemente. La surcoreana SK hynix aumentó su valor en 500% los últimos 12 meses, por ejemplo.

Pero eso provocó temores de sobrecalentamiento y dudas sobre las cifras astronómicas invertidas en desarrollar la IA y construir nuevos centros de datos.

«Las altas expectativas ligadas al gasto en infraestructura de IA dejaron los repuntes del sector vulnerables a la toma de ganancias en medio de condiciones macroeconómicas cambiantes», indicó Harmantas.

Si estalla la burbuja de IA, el efecto podrá ser más grade que cualquier cosa antes vista en Wall Street, advierten expertos.

– Riesgos de deuda –

Hace unos seis meses, las grandes empresas tecnológicas estaban recomprando sus propias acciones, algo que apunta a un exceso de liquidez y aumenta el valor de sus acciones.

Actualmente se están endeudando para financiar sus operaciones de IA, lo cual podría resultar complicado si suben los tipos de interés.

«La primera etapa del auge de la inteligencia artificial se financió con efectivo, confianza y algunos de los balances más sólidos del sector empresarial estadounidense», escribió Stephen Innes, de SPI Asset Management.

Pero «el desarrollo de la IA se enfrenta a una pendiente más pronunciada justo cuando se reduce la brecha entre la inversión de capital y la generación interna de efectivo», advirtió.

Innes citó un informe de investigación de Goldman Sachs que anticipó que la emisión de deuda de las grandes firmas tecnológicas pasará de 250.000 millones de dólares en 2026 a 400.000 millones en 2027.

– Temporada de resultados –

Los beneficios récord de los gigantes de la cadena de suministros como TSMC solían impulsar los mercados bursátiles, ya que los inversores apostaban fuertemente por la expansión de la industria de la IA.

Pero ahora, a mediados de julio TSMC anunció un aumento de utilidades de 77% interanual, y sus acciones se depreciaron al día siguiente.

Para esta semana se esperan resultados de empresas como SK hynix, Samsung Electronics y el japonés SoftBank Group, de inversiones tecnológicas.

Dilin Wu, investigadora de Pepperstone, dijo a Bloomberg News que «ahora la barra está extremadamente alta» para los resultados tecnológicos.

«Parte de lo que estamos viendo probablemente se deba a que los operadores reducen sus posiciones antes de conocer los resultados, en lugar de esperar a saberlos», agregó.

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