Por segundo día consecutivo, mueren de hambre ocho palestinos en Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 24 ago (EFE).- Ocho palestinos, entre ellos un niño, murieron por falta de agua, desnutrición y hambre en la Franja de Gaza el sábado, informó este domingo el Ministerio de Sanidad del enclave, que ayer documentó la muerte el viernes de otras ocho personas; entre ellas dos bebés.

Estas muertes elevan a 289 el número total de víctimas por esta causa, entre ellos 115 niños, desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en octubre de 2023. La mayoría de estas víctimas han muerto en verano, a medida que el bloqueo de Israel a la entrada de suministros ha ido forjando una hambruna. EFE

vsj/pms/amg

