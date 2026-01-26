Portaaviones nuclear de EEUU llega a Oriente Medio en plena tensión con Irán

Miami, 26 ene (EFE).- El portaaviones nuclear estadounidense USS Abraham Lincoln, junto con su grupo de combate, ha llegado ya a Oriente Medio, informó este lunes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), tras el aviso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar una «flota enorme» ante la represión contra las protestas en Irán.

El Centcom anunció en sus redes sociales que «el portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de combate está ahora desplegado en Oriente Medio para promover la seguridad regional y la estabilidad», aunque no mencionó de forma directa a Irán ni precisó la cantidad de elementos desplegados.

«Los efectivos a bordo del USS Abraham Lincoln (CVN 72) realizan un mantenimiento rutinario mientras el portaaviones navega por el Océano Índico», indicó el Centcom, con base en Florida.

Este tipo de portaaviones de la clase Nimitz es «el buque de guerra más grande del mundo», según la Marina de Estados Unidos.

El despliegue se produce tras anunciar Trump la semana pasada que una «flota enorme» de EEUU se dirigía a aguas cercanas a Irán, a cuyo gobierno advirtió sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacudieron ese país.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, respondió este lunes que el envío de la flota estadounidense a la región no afectará su determinación para defenderse, pero advirtió de que generará una inseguridad que «afectará a todos» los países de la zona.

Irán ha acusado a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que ha tachado de «terroristas» y cuyos muertos cifran en 3.117, mientras organizaciones civiles opositoras como HRANA, con sede en EE.UU., informan de 5.495 los fallecidos. EFE

