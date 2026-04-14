Portaviones de EE.UU. bordea África y podría unirse a flota en Oriente Medio

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Portaviones de EE.UU. bordea África para unirse a flota en Oriente Medio

Washington, 14 abr (EFE).- El portaviones USS George H.W. Bush (CVN-77) de la Armada de Estados Unidos fue avistado navegando frente a la costa de Namibia en dirección sur, lo que apunta a que rodeará África para dirigirse a Oriente Medio, donde se uniría a los otros dos portaviones que Washington ya tiene desplegados en el marco de la guerra contra Irán.

El buque de propulsión nuclear de la clase Nimitz fue avistado este martes frente a las costas de Namibia, de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales, y todo apunta que por su rumbo se dispone a rodear el cabo de Buena Esperanza para alcanzar el Índico y navegar hasta Oriente Medio, donde se uniría al USS Abraham Lincoln, que opera en la región desde febrero como parte de la operación Furia Épica.

De acuerdo con reportes del Pentágono a medios estadounidenses, el George H.W. Bush partió de la base naval de Norfolk a finales de marzo sin que se informara del motivo de su partida ni de su futura ruta.

Cabe la posibilidad de que otro portaviones más, el USS Gerald Ford, se una a las operaciones también en las cercanías de Irán después de haber partido recientemente de Croacia.

El Gerald Ford, el mayor y más moderno portaviones de EE.UU., ya participó en la operación Furia Épica entre finales de febrero y marzo.

El Servicio de Noticias del Instituto Naval de Estados Unidos explicó que la ruta tomada por el George H.W. Bush permite a los portaaviones y escoltas evitar el tránsito por el Mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb, que fueron centros de actividad para los hutíes contra buques comerciales de Estados Unidos en años pasados.

El movimiento del buque sucede luego de que Washington y Teherán no lograran acuerdos en las negociaciones celebradas el fin de semana y el mismo día en que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que las conversaciones serán retomadas en dos días. EFE

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