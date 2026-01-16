Portavoz del partido de Jerí lo acusa de ser parte de un «engranaje de corrupción» en Perú

3 minutos

Lima, 16 ene (EFE).- El congresista Héctor Valer, portavoz del partido derechista Somos Perú, en el que también milita el presidente peruano de transición, José Jerí, acusó al gobernante de ser parte de un «engranaje de corrupción», por haber mantenido en diciembre pasado una reunión fuera de registro oficial con un empresario chino.

Valer, quien fue presidente del Consejo de Ministros durante seis días en el Gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), declaró en el Canal N que ocupó ese cargo «para defender la democracia y el Estado de derecho y no caer en el juego del golpe de Estado», por el que el exgobernante fue condenado a once años de prisión en 2025.

«Pero de ahí a ser choro (ladrón) o a ser parte de un engranaje de corrupción, como el caso del congresista José Enrique Jerí, hoy en funciones de la presidencia de la República, hay mucha distancia», enfatizó.

El legislador cuestionó que Jerí haya acudido «a altas horas de la noche», y cubierto con una capucha, a reunirse con el empresario chino, identificado como Zhihua Yang, en un restaurante de comida chino-peruana, conocido en Perú como chifa.

Aseguró que el empresario «está muy interesado por las empresas eléctricas del país» y que «nadie le cree» a Jerí, cuando señala que fue al lugar «solo a cenar».

Valer añadió que el empresario también fue recibido en dos ocasiones en el Palacio de Gobierno en diciembre pasado y una vez más durante este mes.

Consideró que la Justicia debe investigar este caso y afirmó que Jerí tiene otras cuatro investigaciones penales, por otros temas, en el Ministerio Público.

La Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú inició el último martes indagaciones preliminares sobre la reunión fuera del registro oficial que mantuvo Jerí con el empresario chino el pasado 26 de diciembre.

Al respecto, el presidente de ese grupo de trabajo legislativo, el derechista Elvis Vergara, informó de que en los próximos días se decidirá si se cita a Jerí para que ofrezca explicaciones sobre el caso.

El gobernante admitió el pasado miércoles que fue un «error» haber mantenido la reunión en esos términos, pero rechazó que se le compare con el expresidente Castillo (2021-2022), acusado de haber sostenido citas ocultas con empresarios fuera del Palacio de Gobierno.

Aseguró, además, que dará una «explicación pormenorizada» ante la Comisión de Fiscalización, aunque sostuvo que fue al restaurante «a compartir y a conversar» y que el tema principal fue el Día de la Amistad entre Perú y China, que se celebrará el próximo 1 de febrero.

Zhihua Yang, a quien los medios locales vinculan con el procesado hermano de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), es gerente de una hidroeléctrica, una empresa de construcción y una importadora de productos chinos que tienen como domicilio fiscal el mismo lugar en el que funciona el chifa donde se produjo la reunión. EFE

dub/psh