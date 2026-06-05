Portugal: La recuperación del lince ibérico «es uno de los mayores éxitos» de conservación

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Lisboa, 5 jun (EFE).- La ministra de Ambiente y Energía de Portugal, Maria da Graça Carvalho, consideró este viernes que la recuperación del lince ibérico en la península ibérica es «uno de los mayores éxitos de la conservación de la naturaleza en Europa» en referencia al censo publicado hoy que registra un nuevo máximo con 2.663 ejemplares censados en 2025.

«Estos resultados demuestran que es posible revertir los procesos de pérdida de biodiversidad cuando existen conocimientos científicos, compromiso político, cooperación internacional y participación de las comunidades locales», añadió la ministra, citada en un comunicado difundido por su despacho.

El censo oficial de esta especie endémica de la península ibérica certifica un incremento del 10,9 % respecto al año anterior, cuando los técnicos contabilizaron 2.401 ejemplares, y de alrededor del 95 % en los últimos cuatro años, lo que demuestra la continuación de su tendencia demográfica positiva en los últimos 25 años, período en el que se han desarrollado los programas coordinados de conservación españoles y portugueses.

De acuerdo con los datos coordinados por la dirección general de Biodiversidad, Bosques y Diversificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) español, la mayoría de los linces (2.269 ejemplares, el 85,2 %) fueron censados en España y el resto (394, el 14,8 %) en Portugal.

De estos 394 ejemplares censados en Portugal, 265 son adultos o subadultos y 129 crías nacidas durante este año, según los datos proporcionados por las autoridades lusas.

En el caso portugués, el esfuerzo para la recuperación de esta especie está coordinado a través del Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF) del Centro Nacional de Reproducción del Lince Ibérico, en Silves.

Para Carvalho, estas cifras «muestran que Portugal está contribuyendo activamente a la recuperación de especies amenazadas y a la construcción de ecosistemas más resilientes para las generaciones futuras».

No obstante, el Gobierno luso alerta que a pesar de los avances logrados «persisten retos importantes», como la reducción de la mortalidad por atropello y el refuerzo de la conectividad ecológica entre hábitats, esenciales para consolidar la recuperación de la especie y garantizar su conservación a largo plazo.

El lince ibérico rozó la extinción a comienzos del siglo XXI ya que en 2002 había menos de 100 ejemplares censados. EFE

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