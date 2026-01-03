Portugal «reconoce» el papel de EE. UU. en la promoción de transición estable en Venezuela

2 minutos

Lisboa, 3 ene (EFE).- El Gobierno de centroderecha de Portugal afirmó este sábado que «toma nota» de las «garantías» dadas por el presidente Donald Trump tras la intervención estadounidense en Venezuela y aseguró que «reconoce» el papel de Estados Unidos «en la promoción de una transición estable, pacífica, democrática e inclusiva» en el país caribeño.

El primer ministro portugués, el conservador Luís Montenegro, dio a conocer su postura en una publicación en la red social X, tras el anuncio de la detención del hasta ahora jefe del Estado venezolano, capturado junto a su esposa por las fuerzas de Estados Unidos con la intención declarada de juzgarlo por narcotráfico.

«No habiendo reconocido los resultados de las elecciones de 2024, tomamos nota de las declaraciones y garantías del presidente Donald Trump y reconocemos el papel de Estados Unidos en la promoción de una transición estable, pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela lo más rápido posible», escribió.

Aseveró también que están «enfocados en el futuro y en restaurar una democracia plena donde los venezolanos elijan libremente su futuro».

En la publicación agregó que se ha reunido esta tarde con el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, acompañado por el ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel.

En línea con un comunicado emitido horas antes, Montenegro recalcó que siguen «permanentemente y desde el primer momento» la situación en Venezuela, «con atención particular a la seguridad y bienestar» de la comunidad portuguesa

En ese sentido, dijo que la embajada lusa en Caracas y la red consular en ese país están «plenamente movilizadas» para acompañar a los portugueses.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en rueda de prensa que su Administración va a gobernar Venezuela durante un periodo de transición y que Estados Unidos está hablando con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. EFE

cch/jlp