Portugal «reconoce» papel de EE. UU. en promoción de transición estable en Venezuela

Lisboa, 3 ene (EFE).- El Gobierno de centroderecha de Portugal afirmó este sábado que «toma nota» de las «garantías» dadas por el presidente Donald Trump tras la intervención estadounidense en Venezuela y aseguró que «reconoce» el papel de Estados Unidos «en la promoción de una transición estable, pacífica, democrática e inclusiva» en el país caribeño.

El primer ministro portugués, el conservador Luís Montenegro, dio a conocer su postura en una publicación en la red social X, tras el anuncio de la detención del hasta ahora jefe del Estado venezolano, capturado junto a su esposa por las fuerzas de Estados Unidos con la intención declarada de juzgarlo por narcotráfico.

«No habiendo reconocido los resultados de las elecciones de 2024, tomamos nota de las declaraciones y garantías del presidente Donald Trump y reconocemos el papel de Estados Unidos en la promoción de una transición estable, pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela lo más rápido posible», escribió. EFE

