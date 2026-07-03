Portugal activa mecanismo europeo y acuerdos con España y Marruecos por los incendios

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Lisboa, 3 jul (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunció este viernes que su Gobierno ha activado el mecanismo europeo de protección civil y los acuerdos bilaterales con España y Marruecos para luchar contra los incendios, ya que todo el territorio «se encuentra en una situación de riesgo muy elevado».

En rueda de prensa tras un consejo de ministros, Montenegro explicó que no han tomado esta decisión porque su capacidad de actuación «se haya agotado ya», sino porque «en estas circunstancias, todo el territorio se encuentra en una situación de riesgo muy elevado».

«Consideramos que sería más adecuado contar con el refuerzo de nuestros aliados en esta lucha contra los incendios en Europa», explicó.

Esto, continuó, ayudará a «no tener que desplazar recursos de unas regiones a otras» dentro de su territorio, porque su objetivo es que los medios que se encuentran dispersos por toda la geografía «estén en estado de alerta inmediata».

El Mecanismo Europeo de Protección Civil es el sistema de la Unión Europea (UE) para coordinar ayuda entre países ante catástrofes: incendios, inundaciones, terremotos, emergencias sanitarias o crisis humanitarias.

En la práctica, cuando un país -en este caso, Portugal- lo activa, pide apoyo y Bruselas coordina la respuesta con aviones anfibios, helicópteros, bomberos, equipos técnicos y material de emergencia.

La coordinación se hace a través del Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea, y la UE puede facilitar y cofinanciar el despliegue de ayuda.

«Normalmente, activamos estos mecanismos precisamente cuando todo ese dispositivo está movilizado, pero no siempre se da la circunstancia que tenemos esta vez —y que es excepcional— de que todo el territorio se vea afectado más o menos de la misma manera», concluyó el jefe del Ejecutivo.

Portugal atraviesa una ola de calor que deja temperaturas extremas y un incremento del peligro de incendio en gran parte del país, lo que ha motivado la declaración de situación de alerta en todo el territorio por parte del Ejecutivo.

El mayor foco activo este viernes en Portugal se encuentra en Vouzela, donde hay desplazados más de mil bomberos, 344 medios terrestres y 11 aéreos que luchan contra las llamas. En el resto del país hay casi una decena de fuegos activos.

La mayor parte del Portugal continental está este viernes bajo aviso rojo por calor, según la previsión del Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), así como bajo riesgo máximo y muy elevado por incendios forestales. EFE

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