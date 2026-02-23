Portugal admite un uso «intensivo» de base aérea de las Azores por parte de EEUU

Lisboa, 23 feb (EFE).- El ministro de Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, admitió este lunes un uso «intensivo», mayor de lo habitual, por parte de EE.UU. de la base aérea de las Lajes, en el archipiélago de Azores, en las últimas semanas.

El ministro fue preguntado hoy por la prensa sobre la utilización de este lugar en el contexto de una hipotética ofensiva estadounidense contra Irán.

Rangel explicó a los periodistas lusos que lo acompañaron este lunes en Bruselas, al margen de la reunión de titulares de Exteriores de la UE, que el uso de esa base por parte de EE.UU. se efectúa en el marco del acuerdo existente entre los dos países, que se centra en el sobrevuelo, estacionamiento y escala de aeronaves, y que prevé «autorizaciones tácitas, dadas en un plazo relativamente corto».

«Si me preguntan sobre la intensidad en las últimas semanas del recurso a esas autorizaciones en el contexto del acuerdo, es mayor, es verdad que ha sido mayor de lo habitual», dijo Rangel.

Explicó que Portugal está cumpliendo con su parte del acuerdo en las Lajes, en base a «la reglas que siempre hubo a lo largo de décadas», lo que – indicó – no tiene nada que ver con la actividad que luego EE.UU. desarrolle.

Preguntado sobre la postura de Portugal sobre una posible ofensiva estadounidense contra Irán, Rangel subrayó que su país aboga por resolver las diferencias «por la vía de la paz».

En junio pasado el Gobierno luso concedió autorización a EE.UU. para que doce aviones militares de reabastecimiento utilizaran la base aérea, después de que el país norteamericano solicitara permiso antes de atacar Irán. EFE

