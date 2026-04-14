Portugal agradece al Ejército de Tierra español el apoyo prestado tras los temporales

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Lisboa, 14 abr (EFE).- El Gobierno de Portugal agradeció este martes el Ejército de Tierra de España el apoyo prestado durante los temporales que asolaron la península ibérica a comienzos de este año, con una condecoración a su jefe del Estado Mayor, general Amador Enseñat y Berea.

El ministro portugués de Defensa Nacional, Nuno Melo, presidió la ceremonia de entrega al general Enseñat y Berea de la Medalla de Defensa Nacional de 1ª Clase «en reconocimiento por el apoyo inmediato, generoso y fraterno prestado por el Ejército de Tierra del Reino de España tras las tempestades violentas», indicó una nota de su ministerio.

Durante el acto, Melo destacó que el oficial español ha promovido «unas relaciones excepcionales de amistad, cooperación institucional y de colaboración estratégica con Portugal, y en concreto con el Ejército portugués».

Subrayó que, tras los temporales, el «apoyo fue inmediato»: «Fue un respaldo muy generoso prestado por el Ejército de Tierra (español), la pronta disponibilidad y el elevado sentido de la solidaridad mostrados fueron realmente importantes, decisivos para el refuerzo de la capacidad de respuesta ante esa tempestad», dijo Melo.

Recordó que durante tres meses las Fuerzas Armadas de Portugal estuvieron ayudando a la población en «momentos muy difíciles» con fuertes vientos, inundaciones y fuertes riesgos de desbordamiento de ríos que amenazaron localidades.

En esos instantes, donde era necesaria una respuesta, el ministro apuntó que el Ejército español prestó su ayuda, no solo material, sino también personal, lo que dejó patente la colaboración entre ambos pueblos.

Aparte de recibir la condecoración, el general Enseñat y Berea firmó este martes con su homólogo portugués, el general Eduardo Mendes Ferrão, una carta de intenciones para el hermanamiento de la Academia General Militar del Ejército de Tierra del Reino de España y la Academia Militar del Ejército Portugués.

El objetivo de esta iniciativa es «reforzar el conocimiento mutuo, promover la interoperabilidad y profundizar la cooperación en el dominio de la formación, la instrucción y el desarrollo del capital humano», señaló un comunicado del Ejército luso.

El documento, rubricado hoy en la Academia Militar en Lisboa, prevé «la movilidad académica de los cadetes, el intercambio de docentes, la participación en ejercicios y actividades de naturaleza técnico-castrense, el desarrollo de competencias de liderazgo y la realización de iniciativas culturales, deportivas e institucionales». EFE

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