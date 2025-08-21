The Swiss voice in the world since 1935

Portugal agradece solidaridad de UE y dice que trabajarán en apoyo a afectados por fuegos

1 minuto

Lisboa, 21 ago (EFE).- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, agradeció este jueves a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la «solidaridad de la UE en la lucha contra los incendios» que arrasan el país y adelantó que trabajarán en coordinación para apoyar a las poblaciones afectadas.

Montenegro indicó en un mensaje publicado en su cuenta de X que mantuvo una conversación telefónica con Von der Leyen, en la que trasladó el agradecimiento de Portugal.

«Avanzamos en la definición de vías de financiación para apoyar a las poblaciones y las empresas ahora y garantizar la cohesión territorial con más prevención en el futuro», detalló.

Portugal activó el 15 de agosto el mecanismo de protección civil europeo, lo que ha permitido que lleguen al país a ayudar en las labores de extinción de incendios aeronaves de países como Francia, Suecia y Grecia.

Dos grandes fuegos rurales se mantienen activos en Portugal, incluido el del municipio de Arganil (distrito de Coimbra), en una jornada que Protección Civil calificó de «un poco más tranquila».

Según la web de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC), esta jornada hay 46 incendios rurales en la región peninsular de Portugal, que han llevado a movilizar a 3.500 efectivos, 1.100 vehículos y 29 medios aéreos. EFE

