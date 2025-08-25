Portugal alerta de empeoramiento marítimo con olas de hasta 4 metros por la tormenta Erin

Lisboa, 25 ago (EFE).- El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) alertó de un empeoramiento de las condiciones marítimas a partir de mañana, 26 de agosto, con olas que podrían llegar a los 4 metros, debido a la aproximación del oleaje generado por el ciclón postropical Erin, actualmente localizado al oeste de las Azores.

En un comunicado, la institución advirtió de «fuerte agitación marítima, con olas que podrían alcanzar los 4 metros en la costa occidental y llegar a picos máximos de 7 metros».

Además, pronosticó un aumento de la intensidad de las corrientes marinas junto a la costa y añadió que, durante la marea alta, en el período de la tarde, el nivel del agua subirá de forma significativa, lo que podría hacer que algunas playas se queden temporalmente sin arena.

Erin surgió como tormenta hace dos semanas cerca de Cabo Verde en África, donde dejó siete muertos, y se convirtió en huracán hace una semana.

El paso de Erin, que no tocó tierra y llegó a ser un huracán categoría 5, llevó al estado estadounidense de Carolina del Norte a decretar una emergencia y desalojar a más de 2.000 personas de la isla de Ocracoke.

Sin embargo, Erin decreció el pasado viernes a categoría 1, comenzando su transición «postropical» y ahora llega como borrasca a la península Ibérica.

En España, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronosticó que la llegada de Erin causará una dana que afectará en especial las proximidades del golfo de Cádiz con efectos notables en el tercio noreste de la península y Baleares. EFE

