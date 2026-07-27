Portugal alerta de que cuatro de cada diez niños tienen sobrepeso u obesidad

Compartir

1 minuto

Lisboa, 27 jul (EFE).- Casi cuatro de cada diez niños portugueses de entre 5 y 14 años tienen exceso de peso u obesidad, mientras que cerca de la mitad de los menores de entre 6 y 14 años consume con regularidad comida rápida o alimentos ultraprocesados, según datos una encuesta sobre salud difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El informe, denominado Módulo de la Infancia de la Encuesta Nacional de Salud de 2025, itúa la prevalencia de la obesidad infantil en el 12,9 % y la del sobrepeso en el 22,6 %, lo que supone que un 35,5 % de los niños de 5 a 14 años tiene un peso superior al recomendado.

Además, el 44,7 % de los menores de 6 a 14 años consume habitualmente comida rápida o alimentos ultraprocesados y el 46,5 % toma refrescos azucarados de forma regular, mientras que solo el 44,4 % ingiere verduras y ensaladas a diario.

Pese a estos hábitos alimentarios, el estudio refleja que el 92,3 % de los menores de 15 años goza de un estado de salud considerado bueno o muy bueno por sus progenitores.

Sin embargo, un 10,7 % de los niños de entre 6 y 14 años presenta graves dificultades de concentración, memoria o toma de decisiones acordes con su edad y las alergias afectan al 14,9 % de la población infantil.

La encuesta también revela que el 44,7 % de los escolares de entre 6 y 14 años faltó a clase durante el último año por enfermedad, accidente u otro problema de salud y que el 87,3 % de los menores acudió a un profesional sanitario, principalmente con fines preventivos. EFE

mf/rcf